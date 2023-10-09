ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Партия Шольца потерпела поражение на выборах в Баварии и Гессене

22:32
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Это катастрофа для правящей коалиции

В Германии провалом для партии канцлера Шольца закончились региональные выборы в парламенты земель Гессен и Бавария. Социал-демократы набрали рекордно низкое количество голосов.

Например, в Баварии СДПГ поддержали всего 8,5 процента граждан ФРГ, а в Гессене - 15. С такими мини-итогами Шольцу остается только быть канцлером без страны, резюмируют немецкие СМИ.

А итоги этих выборов - катастрофа для правящей коалиции. Причина поражения - рост инфляции, провальная энергетическая и миграционная политика нынешних властей. Избиратели повернули направо в сторону "Альтернативы для Германии".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.