Партия Шольца потерпела поражение на выборах в Баварии и Гессене

Это катастрофа для правящей коалиции

В Германии провалом для партии канцлера Шольца закончились региональные выборы в парламенты земель Гессен и Бавария. Социал-демократы набрали рекордно низкое количество голосов.

Например, в Баварии СДПГ поддержали всего 8,5 процента граждан ФРГ, а в Гессене - 15. С такими мини-итогами Шольцу остается только быть канцлером без страны, резюмируют немецкие СМИ.

А итоги этих выборов - катастрофа для правящей коалиции. Причина поражения - рост инфляции, провальная энергетическая и миграционная политика нынешних властей. Избиратели повернули направо в сторону "Альтернативы для Германии".

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