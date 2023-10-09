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Нетаньяху объявил о начале операции в секторе Газа и выложил видео удара

20:16
  • понедельник
  • 09 октября 2023

"Мы начали!", - написал премьер Израиля

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал в русскоязычном Telegram-канале видео первого удара, сопроводив его подписью: "Мы начали! Израиль победит!".

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Ранее премьер провел совещание с руководителями южных регионов страны. Он заявил, что ответ Израиля на нападение ХАМАС "будет ужасным" и изменит Ближний Восток. По словам Нетаньяху, государство не оставит камня на камне, чтобы помочь своим согражданам.

ХАМАС атаковала города на израильской границе 7 октября. На следующий день Нетаньяху заявил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа, объявлено о полной блокаде сектора.

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