Нетаньяху объявил о начале операции в секторе Газа и выложил видео удара

"Мы начали!", - написал премьер Израиля

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал в русскоязычном Telegram-канале видео первого удара, сопроводив его подписью: "Мы начали! Израиль победит!".

Ранее премьер провел совещание с руководителями южных регионов страны. Он заявил, что ответ Израиля на нападение ХАМАС "будет ужасным" и изменит Ближний Восток. По словам Нетаньяху, государство не оставит камня на камне, чтобы помочь своим согражданам.

ХАМАС атаковала города на израильской границе 7 октября. На следующий день Нетаньяху заявил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа, объявлено о полной блокаде сектора.

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