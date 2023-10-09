Десятки танков и БМП перебросили ВСУ в Орехов

Готовится попытка прорыва российской обороны

Украинские военные готовят очередную попытку прорыва российской обороны в Запорожской области. ВСУ перебросили в город Орехов не менее 40 танков и БМП, сообщил член Совета Федерации от этого региона Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, передвижение беспрецедентно большого количества украинской бронетехники засекли с наступлением темноты артиллерийские наблюдатели и разведчики 58-й армии России. По их данным, в Орехов, занятый войсками киевского режима, вошла колонна бронетехники.

Сенатор считает, что активизация украинских подразделений связана с желанием напомнить об украинском конфликте на фоне столкновения Израиля и Палестины. В Киеве опасаются, что события на Ближнем Востоке отодвинут конфликт на Украине на задний план, передает ТАСС.

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