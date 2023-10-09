МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль

Родным и близким погибших выразили соболезнования

МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий. Тем же россиянам, которые уже там находятся, советуют проявлять максимальную осторожность. Также следует поддерживать контакты с представителями российских дипломатических и консульских учреждений.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о резком обострении обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. По данным МИД России, ранены тысячи израильтян и палестинцев, число жертв с обеих сторон уже превысило 1400 человек.

Российские дипломаты выразили глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. В ведомстве напомнили контакты для экстренной связи. Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России: +74956954545 (круглосуточный, многоканальный). Посольство России в Израиле: +972 3 522 67 44. Генконсульство России в Хайфе: +972 (0) 52-957-31-21. Представительство России при ПНА, горячая линия: +972-2-240-09-70.

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