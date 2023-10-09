Власти рекомендовали гражданам Израиля запастись водой и продуктами на 72 часа

Директивы Командования тыла спасают жизни, отмечено в сообщении

Жителям Израиля рекомендовано запастись едой, водой и медикаментами на 72 часа. Сообщение гражданам разослало Командование тыла.

В сообщении отмечается: учитывая развитие боевых действий, необходимо подготовить снаряжение, которое позволит семье находиться на охраняемой территории до 72 часов. В частности, запастись водой из расчета потребления по три литра на человека в день. Необходимы сухие и консервированные продукты, фонарики и радиоприемники на батарейках, аккумуляторы для мобильных телефонов.

В "тревожном чемоданчике" также должны быть медикаменты и средства оказания первой помощи, личные документы и деньги. Если необходимо - инвентарь для маленьких детей или животных. Подчеркивается, что директивы Командования тыла спасают жизни, передает ТАСС.

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