ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти рекомендовали гражданам Израиля запастись водой и продуктами на 72 часа

21:55
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Директивы Командования тыла спасают жизни, отмечено в сообщении

Жителям Израиля рекомендовано запастись едой, водой и медикаментами на 72 часа. Сообщение гражданам разослало Командование тыла.

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль
Подтверждена гибель одного россиянина в Израиле после атаки ХАМАС

В сообщении отмечается: учитывая развитие боевых действий, необходимо подготовить снаряжение, которое позволит семье находиться на охраняемой территории до 72 часов. В частности, запастись водой из расчета потребления по три литра на человека в день. Необходимы сухие и консервированные продукты, фонарики и радиоприемники на батарейках, аккумуляторы для мобильных телефонов.

В "тревожном чемоданчике" также должны быть медикаменты и средства оказания первой помощи, личные документы и деньги. Если необходимо - инвентарь для маленьких детей или животных. Подчеркивается, что директивы Командования тыла спасают жизни, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полиция Израиля
Полиция Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.