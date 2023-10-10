Дипломат Попов: ситуация на Ближнем Востоке меняется драматически

Израиль заплатил дорогую цену за самонадеянность

Как случилось, что Израиль пропустил столь сильный удар? Кому было выгодно обострение конфликта? И какие страны могли бы стать посредниками в разрешении кризиса?

На эти и другие вопросы о событиях на Ближнем Востоке в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил Вениамин Попов - чрезвычайный и полномочный посол, в прошлом - глава российских дипмиссий в ряде арабских стран.

"Израиль заплатил дорогую цену за самонадеянность. При этом стоит отметить, что Израиль все время живет на грани гражданского конфликта. Нетаньяху, чтобы избежать судебного преследования, пошел на сделку с религиозными деятелями, что возмутило светскую часть общества. Что касается непосредственно нынешнего конфликта: сейчас Израиль хочет нанести удар по Газе. Такой удар, чтобы можно было спасти заложников и торговаться. Говорят, что среди этих заложников есть и американцы. Так или иначе, ситуация драматически меняется во всем регионе", - отметил эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео

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