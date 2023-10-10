В Баварии социал-демократы показали на воскресных выборах самые низкие результаты за всю историю

Вот Анджей Дуда, польский лидер, страшно обеспокоен любыми конфликтами в мире. И за Украину переживает, и за Ближний Восток. Но в своем, польском ключе. Требовать репарации от Германии: это красивая политическая программа. А кормить беженцев - украинских, а теперь еще и ближневосточных?

"Боюсь, это вызовет очередное миграционное давление на Европу. Видимо, мы снова получим волну мигрантов с Ближнего Востока", - сказал он.

Помните слова главного евродипломата Жозепа Борреля, который назвал Европу "прекрасным садом", вокруг которого расстилаются джунгли? И эти джунгли в Европу никак нельзя пускать. Чего больше в его словах, спеси или глупости, можно бесконечно обсуждать. Но для просвещенной Европы, и это давно понятно, джунгли - это всё вокруг: Африка, Азия, исламский мир. Украину на время вычеркнули из этого списка дикарей. Ненадолго. Хотя для европолитиков украинцы - как расходный материал для сдерживания России. Типичные обитатели джунглей.

Вот типичный европейский сад - район Панков в Берлине. Зеленые парки. Лужайки. Европейская благодать. Но вот строительная компания GESOBAU решила вырубить деревья и застроить этот оазис домами. Местные вышли с протестами. Но застройщик нашел лазейку в законе и теперь возведет дома для беженцев. 420 человек обретут свое место в прекрасном европейском саду.

Тема мигрантов становится для Германии главной проблемой. Глава германского МВД Нэнси Фейзер с треском проиграла выборы в родном Гессене. А ведь претендовала на пост главы родного региона. Чиновница отвечает, среди прочего, и за борьбу с нелегальной миграцией. Входит в партию Шольца СДПГ.

В Баварии социал-демократы показали на воскресных выборах самые низкие результаты за всю историю. При этом "Альтернатива для Германии", которую называют сборищем политических маргиналов, уверенно занимает второе место. Во многом потому, что призывает жестко контролировать потоки мигрантов, прибывающих в Германию, и не разбрасываться пособиями направо и налево.

Зато главу МВД Германии очень беспокоят юные спортсмены из России! Когда исполком УЕФА принял решение допустить команды наших юных футболистов к международным соревнованиям, Нэнси Фейзер пригрозила - визы не получат! Такой он, прекрасный европейский сад, где все друг другу улыбаются. И никакого национализма.

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