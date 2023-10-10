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Армия обороны Израиля вошла в город Наблус

08:50
  • вторник
  • 10 октября 2023

Ведутся уличные бои

На Ближнем Востоке продолжаются активные боевые действия. Ночью Армия обороны Израиля вошла в город Наблус на Западном берегу реки Иордан - там ведутся жестокие уличные бои, передает "ТВ Центр".

Среди жертв израильских ударов по сектору Газа есть журналисты и медики. Число погибших мирных жителей с обеих сторон исчисляется сотнями. По данным ООН, 140 тысяч человек покинули свои дома.

А в движении ХАМАС уже предупредили: в случае атак ЦАХАЛ на жилые кварталы исламисты будут убивать заложников. Причем среди них якобы есть лица с двойным гражданством, в том числе российским. В нашем посольстве эту информацию пока не подтверждают. Но Москва прорабатывает возможность эвакуации соотечественников из зоны конфликта.

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