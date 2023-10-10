Удержали высоту: о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Батарея РСЗО старшего лейтенанта Владимира Пожидаева остановила атаку радикалов

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в зоне спецоперации.

Батарея РСЗО старшего лейтенанта Владимира Пожидаева остановила атаку радикалов. Несмотря на огонь вражеской артиллерии, наш расчет нанес точный удар по четырем автомобилям противника, перевозившим боеприпасы. При детонации была поражена живая сила и техника ВСУ. Ответный артобстрел неонацистов не достиг цели - Пожидаев сумел без потерь вывести подчиненных и боевую машину из опасной зоны.

Майор Дмитрий Китаев со своим подразделением сумел удержать стратегически важную высоту. Отразив нападение противника, наши мотострелки перешли в наступление и уничтожили укрепления радикалов, которые скрытно накапливали резервы для атаки на российские позиции.

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