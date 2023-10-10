Точно отработали по целям расчеты "Солнцепеков"

Российские войска за сутки отбили шесть атак радикалов у Серебрянского лесничества, противник потерял около 60 боевиков и две бронемашины, сообщили в Минобороны.

Ракетчики группировки "Юг" нанесли удар по расположению бригады ВСУ под Константиновкой. Точно отработали по целям расчеты "Солнцепеков". Неприятель был вынужден отступить и на южнодонецком направлении.

А на краснолиманском участке экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М уничтожили опорный пункт националистов. К позициям противника подошли парами - на минимальной высоте не более 20 метров и на скорости 200 километров час. По укрепрайону выпустили неуправляемые ракеты С-8 - это мощное, современное оружие, не оставляющее шансов врагу. Затем Ми-35 выполнили маневр уклонения с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования.

На запорожском направлении сложнейшую операцию провели военные врачи группировки "Юг". Они оказывают помощь бойцам и мирным жителям вблизи передовой в бывшем складском помещении, которое переоборудовали в медпункт. Он оснащен всем необходимым. Теперь на счету специалистов - первая в истории медицинского батальона операция на открытом сердце и еще одна спасенная жизнь.

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