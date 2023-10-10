ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракетчики группировки "Юг" нанесли удар по радикалам под Константиновкой

08:52
  • вторник
  • 10 октября 2023

Точно отработали по целям расчеты "Солнцепеков"

Российские войска за сутки отбили шесть атак радикалов у Серебрянского лесничества, противник потерял около 60 боевиков и две бронемашины, сообщили в Минобороны.

Ракетчики группировки "Юг" нанесли удар по расположению бригады ВСУ под Константиновкой. Точно отработали по целям расчеты "Солнцепеков". Неприятель был вынужден отступить и на южнодонецком направлении.

А на краснолиманском участке экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М уничтожили опорный пункт националистов. К позициям противника подошли парами - на минимальной высоте не более 20 метров и на скорости 200 километров час. По укрепрайону выпустили неуправляемые ракеты С-8 - это мощное, современное оружие, не оставляющее шансов врагу. Затем Ми-35 выполнили маневр уклонения с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования.

На запорожском направлении сложнейшую операцию провели военные врачи группировки "Юг". Они оказывают помощь бойцам и мирным жителям вблизи передовой в бывшем складском помещении, которое переоборудовали в медпункт. Он оснащен всем необходимым. Теперь на счету специалистов - первая в истории медицинского батальона операция на открытом сердце и еще одна спасенная жизнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
"Солнцепек" ВС России
"Солнцепек" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.