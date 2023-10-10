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Байден дал показания прокуратуре

09:04
  • вторник
  • 10 октября 2023

Скандал разгорелся еще в январе

Два неприятных дня для президента США - Джо Байден дал показания прокуратуре в рамках расследования о нарушении хранения секретных документов, передает "ТВ Центр".

Скандал разгорелся в январе. Материалы, содержащие гостайну, были обнаружены в офисе Байдена в Вашингтоне, который он занимал уже после своей отставки с поста вице-президента. А также в его гараже. Среди бумаг - данные разведки и материалы об Украине, Иране и Великобритании.

Расследование началось одновременно с другим делом - о коррупции в президентской семье, которое инициировали республиканцы. Сам Байден вину отрицает.

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