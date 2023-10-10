В российском сегменте МКС произошла утечка теплоносителя

Оперативная группа управления разбирается в ситуации

На многоцелевом лабораторном модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя, передает "ТВ Центр".

В "Роскосмосе" сообщили, что неполадки возникли во внешнем, резервном контуре радиатора, который был доставлен на станцию более 10 лет назад. Основной работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне - экипажу и МКС ничего не угрожает.

Оперативная группа управления разбирается в ситуации.

Ракета "Протон-М" вывела модуль "Наука" на орбиту в июле 202 года, и через 8 дней важная часть российского сегмента причалила к станции.

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