Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Плутон - главный ньюсмейкер
Овны
Неоднозначный день: ваши возможности расширятся, но придется пройти через сложности. Постарайтесь выложиться на все сто – это залог будущего успеха.
Тельцы
В вашу социальную жизнь вернется прежняя активность. Вам позвонят или напишут те, кто долго пропадал, пригласят в закрытое сообщество или добавят в интересный творческий чат.
Близнецы
У вас появится интерес к мистике, эзотерике, гаданиям или духовным практикам. Почему бы и нет? Удовлетворите свое любопытство, а заодно расширите кругозор.
Раки
Ваши партнерства на пороге перемен: Плутон в противоположном знаке закончил ретро фазу. Вами снова начнут интересоваться, приглашать на свидания и деловые встречи.
Львы
Приготовьтесь к ускорению событий! Дела, которые у вас застопорились или накопились, скоро полетят вперед, но в то же время они могут начать расти как снежный ком.
Девы
Праздник на улице земных знаков: Плутон в Козероге устремился вперед после долгого топтания на месте. Теперь вам будет легче достигать целей в учебе, творчестве, спорте.
Весы
Если вы никак не могли продать или купить недвижимость, съехать от родителей или арендовать жилье, у звезд для вас хорошая новость. Скоро такие проблемы решатся.
Скорпионы
Ваша главная планета Плутон сегодня ньюсмейкер дня, и каждому перепадет немного внимания от Вселенной. Удача в личных делах совсем близко, ищите шансы!
Стрельцы
Доходы идут в рост: у вас впереди три месяца, пригодных для кардинального улучшения материального состояния. Закатывайте рукава и зарабатывайте деньги!
Козероги
Отличная новость: Плутон в вашем знаке закончил ретро фазу и пошел вперед. В январе он покинет вас – торопитесь закончить все, что хочется завершить к Новому году.
Водолеи
Важный день для представителей этого знака. Особенно тех, кто в ладах с интуицией. Сегодня вы можете получить подсказки относительно своего будущего, попробуйте их разгадать.
Рыбы
Вам снова станет интересно читать комментарии, смотреть блогеров и ходить на многолюдные мероприятия. Более того: в этих местах вы даже будете черпать энергию!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"