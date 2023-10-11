Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Плутон - главный ньюсмейкер

Овны

Неоднозначный день: ваши возможности расширятся, но придется пройти через сложности. Постарайтесь выложиться на все сто – это залог будущего успеха.

Тельцы

В вашу социальную жизнь вернется прежняя активность. Вам позвонят или напишут те, кто долго пропадал, пригласят в закрытое сообщество или добавят в интересный творческий чат.

Близнецы

У вас появится интерес к мистике, эзотерике, гаданиям или духовным практикам. Почему бы и нет? Удовлетворите свое любопытство, а заодно расширите кругозор.

Раки

Ваши партнерства на пороге перемен: Плутон в противоположном знаке закончил ретро фазу. Вами снова начнут интересоваться, приглашать на свидания и деловые встречи.

Львы

Приготовьтесь к ускорению событий! Дела, которые у вас застопорились или накопились, скоро полетят вперед, но в то же время они могут начать расти как снежный ком.

Девы

Праздник на улице земных знаков: Плутон в Козероге устремился вперед после долгого топтания на месте. Теперь вам будет легче достигать целей в учебе, творчестве, спорте.

Весы

Если вы никак не могли продать или купить недвижимость, съехать от родителей или арендовать жилье, у звезд для вас хорошая новость. Скоро такие проблемы решатся.

Скорпионы

Ваша главная планета Плутон сегодня ньюсмейкер дня, и каждому перепадет немного внимания от Вселенной. Удача в личных делах совсем близко, ищите шансы!

Стрельцы

Доходы идут в рост: у вас впереди три месяца, пригодных для кардинального улучшения материального состояния. Закатывайте рукава и зарабатывайте деньги!

Козероги

Отличная новость: Плутон в вашем знаке закончил ретро фазу и пошел вперед. В январе он покинет вас – торопитесь закончить все, что хочется завершить к Новому году.

Водолеи

Важный день для представителей этого знака. Особенно тех, кто в ладах с интуицией. Сегодня вы можете получить подсказки относительно своего будущего, попробуйте их разгадать.

Рыбы

Вам снова станет интересно читать комментарии, смотреть блогеров и ходить на многолюдные мероприятия. Более того: в этих местах вы даже будете черпать энергию!

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