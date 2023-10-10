Боррель: Евросоюз сохранит текущие платежи палестинцам

Отказ от проекта по комплексному развитию Палестины нанес бы интересам ЕС непоправимый ущерб

Приостановка текущих платежей палестинскому народу нанесла бы ущерб интересам ЕС на территории ближневосточного региона. Об этом на своей странице в Twitter написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Пересмотр проекта по комплексному развитию Палестины привел бы к значительному сокращению внешнеполитического влияния ведущих стран ЕС на Ближнем Востоке, указал дипломат.

"Приостановка платежей – наказание для всего палестинского народа", - написал Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что, несмотря на высказывания некоторых политиков, на данный момент руководство Еврокомиссии "не планирует приостанавливать текущие платежи".

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что на фоне нового витка напряженности между Палестиной и Израилем члены объединения приняли решение не только приостановить текущие платежи в пользу палестинского народа, но и в ближайшее время пересмотреть проект комплексного развития страны.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"