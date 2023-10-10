ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

BI: войска РЭБ России проводят искусные и рискованные операции в зоне СВО

08:19
  • вторник
  • 10 октября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Россия активно вкладывается в развитие собственной системы радиоэлектронной борьбы — а значит, не планирует в ближайшее время сворачивать спецоперацию на Украине. Такое мнение высказал обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.

ВС России сорвали пять атак боевиков на краснолиманском направлении
ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Автор материала указал на то, что основное внимание при освещении хода СВО обращено на танки и беспилотники, тогда как войска РЭБ с обеих сторон проводят "более искусные" и рискованные операции на линии фронта.

По словам Атламазоглу, электронная война, возможно, не очень привлекательна и не особенно заметна, однако именно она способна во многом повлиять на ход боя.

Система РЭБ защищает территорию России от атак украинских военных с использованием беспилотников. В частности, средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили ПВО России в Воронежской области.

Также система РЭБ подавила украинский беспилотник на подлете к Москве. В результате аппарат упал в Раменском.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.