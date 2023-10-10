BI: войска РЭБ России проводят искусные и рискованные операции в зоне СВО

Россия продолжает спецоперацию

Россия активно вкладывается в развитие собственной системы радиоэлектронной борьбы — а значит, не планирует в ближайшее время сворачивать спецоперацию на Украине. Такое мнение высказал обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.

Автор материала указал на то, что основное внимание при освещении хода СВО обращено на танки и беспилотники, тогда как войска РЭБ с обеих сторон проводят "более искусные" и рискованные операции на линии фронта.

По словам Атламазоглу, электронная война, возможно, не очень привлекательна и не особенно заметна, однако именно она способна во многом повлиять на ход боя.

Система РЭБ защищает территорию России от атак украинских военных с использованием беспилотников. В частности, средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили ПВО России в Воронежской области.

Также система РЭБ подавила украинский беспилотник на подлете к Москве. В результате аппарат упал в Раменском.

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