ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ХАМАС заявили о лицах с российским гражданством среди заложников

09:10
  • вторник
  • 10 октября 2023

У ряда захваченных в заложники двойное гражданство

Десятки израильтян с двойным гражданством, включая российское и китайское, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал представитель движения Муса Абу Марзук.

Эксперт объяснил, почему разведка Израиля проспала нападение ХАМАС
Четверо граждан России пропали без вести после атаки ХАМАС

Как заявил представитель ХАМАС телеканалу Al Jazeera, движение открыто для "всех политических диалогов".

Ранее в российском посольстве в Израиле подтвердили, что гражданин России погиб в результате атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, которая началась 7 октября.

При этом представители ХАМАС заявили, что начнут казнить заложников с трансляцией казней, если израильские военные не прекратят нанесение ракетных ударов по жилым домам. Израиль отказался удовлетворить требование движения, однако власти страны отмечали, что при наличии проверенной достоверной информации о присутствии заложников в объектах для ударов отменят атаки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ситуация в Израиле
Ситуация в Израиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.