В ХАМАС заявили о лицах с российским гражданством среди заложников

У ряда захваченных в заложники двойное гражданство

Десятки израильтян с двойным гражданством, включая российское и китайское, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал представитель движения Муса Абу Марзук.

Как заявил представитель ХАМАС телеканалу Al Jazeera, движение открыто для "всех политических диалогов".

Ранее в российском посольстве в Израиле подтвердили, что гражданин России погиб в результате атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, которая началась 7 октября.

При этом представители ХАМАС заявили, что начнут казнить заложников с трансляцией казней, если израильские военные не прекратят нанесение ракетных ударов по жилым домам. Израиль отказался удовлетворить требование движения, однако власти страны отмечали, что при наличии проверенной достоверной информации о присутствии заложников в объектах для ударов отменят атаки.

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