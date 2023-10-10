США подтвердили поставки военной помощи Израилю

Вашингтон обещает продолжать помощь

Соединенные Штаты начали поставлять Израилю военную помощь и в ближайшие дня объявят о выделении дополнительных средств. Об этом рассказал в понедельник, 9 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Спикер американского Совбеза заверил, что Вашингтон готов "идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом".

Первая партия "дополнительных систем безопасности" уже находится на пути в Израиль, рассказал Кирби. Объявление о следующих поставках он пообещал сделать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден не стал отговаривать Биньямина Нетаньяху от проведения наземной операции в секторе Газа. По мнению экспертов издания, Нетаньяху готовит почву среди союзников Тель-Авива, которые смогут гарантировать ему помощь в длительной военной кампании.

При этом российский сенатор Алексей Пушков предупредил, что на фоне нового витка напряженности между Израилем и Палестиной приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии западных стран значительно снизится.

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