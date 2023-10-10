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Лавров: российские миротворцы готовы содействовать миру на Южном Кавказе

09:19
  • вторник
  • 10 октября 2023

При этом США и ЕС сеют нестабильность в регионе, заявил министр

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе готов способствовать налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе, тогда как США и Евросоюз сеют нестабильность в регионе. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности".
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Российский дипломат напомнил, что Армения и Азербайджан урегулировали вопрос взаимного признания суверенитета двух стран. Это означает, что "пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия".

Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать, однако "Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ".

В результате антитеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе самопровозглашенное государство объявило о роспуске с 1 января 2024 года всех институтов власти, вооруженные формирования также будут распущены.

На этом фоне возник вопрос о дальнейшей судьбе российского миротворческого контингента, базирующегося в Нагорном Карабахе. В Москве подчеркивали, что он может остаться в регионе только по согласованию с Баку. При этом источники утверждали, что информация об обсуждении вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха не соответствует действительности.

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Российские миротворцы
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