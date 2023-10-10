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Лавров назвал тотальную недоговороспособность визитной карточкой Запада

09:26
  • вторник
  • 10 октября 2023

США и ЕС не планировали выполнять данные России обещания

Решительный отказ от выполнения каких-либо обязательств давно стал "визитной карточкой" стран Запада. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности".

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"Визитной карточкой коллективного Запада давно стала тотальная недоговороспособность", - написал Лавров.

Как отметил дипломат, западные страны привыкли брать на себя различного рода обязательства и не выполнять их. Он напомнил, что после окончания "холодной войны" именно США и ЕС дали новоиспеченному руководству России обещания по поводу отказа от политики расширения НАТО.  

"Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, они и не собирались их выполнять", - пояснил глава МИД.

Министр подчеркнул, что, приближая альянс к российским границам, Вашингтон и Брюссель нарушили взятые на высшем уровне официальные обязательства по линии ОБСЕ "не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других".   

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что цели военной спецоперации на территории Украины будут достигнуты быстрее при условии сокращения поставок западных вооружений ВСУ. По словам дипломата, военнослужащие ВС России прикладывают значительные для решения стратегических задач СВО.

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