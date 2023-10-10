Массированные удары: свежие сводки с Ближнего Востока

Число погибших в секторе Газа превысило 800 человек

ВВС Израиля с ночи наносят массированные ракетно-бомбовые удары по целям в секторе Газа. Поражены более 200 объектов, среди которых склады с оружием и командные пункты ХАМАС. При этом сообщается, что многие из них располагались в мечетях и других общественных зданиях, где также могли находиться мирные жители.

Число погибших в секторе Газа превысило 800 человек. Есть убитые и раненые и среди работающих там журналистов. Израиль анонсировал наземную операцию в Газе, к границе анклава продолжают стягивать войска и технику, но взять укрепления ХАМАС будет очень непросто. Но израильское командование заявило, что продолжит наносить удары даже в случае, если это будет угрожать удерживаемым в Газе заложникам. В свою очередь, ХАМАС пригрозил казнить одного пленного в ответ за каждый взорванный дом. Очевидно, что нервы у сторон напряжены до предела.

"Уважаемые граждане Израиля, мы начали, и я подчеркиваю, мы только начали наносить удары по ХАМАСу. Это займет время, но я обещаю вам, что в конце этой кампании все наши враги узнают, что нападение на Израиль было серьезной ошибкой. Это отразится на них на протяжении поколений", - заявил (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Этой ночью израильские военные перекрыли подачу воды в сектор Газа. Также прекращены поставки электроэнергии и топлива. Вскоре в анклаве закончатся медикаменты, а раненых все больше. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал блокаду преступлением против человечности. Израильские СМИ тем временем публикуют шокирующие кадры из небольшой коммуны Беэри на юге страны: там обнаружены тела 108 казненных жителей.

Сегодня утром израильская армия расширила боевые действия, начав операцию в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Крупные силы стянуты и к границе с Ливаном, где обстановка также накаляется. Еще накануне ливанское движение "Хезболла" пообещало не вмешиваться в палестино-израильский конфликт. Однако ночью появились сообщения о начале полной мобилизации. Утром было опубликовало заявление, смысл которого - "Мы идем". В ответ представитель МИД Израиля порекомендовал Ливану и "Хезболле" не "испытывать терпение" его государства, а армейское командование сообщило, что уже отвечает артиллерийским огнем на удары с территории Ливана.

В израильских супермаркетах люди скупают товары первой необходимости. Власти призвали население запастись водой и продуктами для 72-часового пребывания в бомбоубежищах.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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