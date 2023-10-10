По всему миру проходят митинги солидарности как с Израилем, так и с Палестиной

При этом в ряде европейских стран разрешают поддерживать лишь одну сторону конфликта

Во всех европейских столицах и крупных городах мусульмане массово выходят на улицы и требуют от своих правительств осудить действия Израиля. В руках палестинские флаги - никакой символики движения ХАМАС. Но и это нельзя. Во французском Лионе полицейские разгоняют толпу слезоточивым газом и резиновыми пулями. В Марселе акцию солидарности с народом Палестины и вовсе отменили. Но согласовали похожую манифестацию в поддержку Израиля.

"Правительство Франции не потерпит никаких жестких пропалестинских демонстраций. Я приказал префектам индивидуально в каждом конкретном случае рассматривать, как их запретить. Необходимо арестовывать и привлекать к ответственности всех, кто организует дестабилизирующие ситуацию митинги", - заявил Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции.

Европейские чиновники свою позицию в этом конфликте обозначили четко. Из-за резкой эскалации даже приняли решение заморозить финансовую помощь палестинцам на общую сумму 691 миллион евро. Впрочем, и тут к общему знаменателю не пришли: Испания, Дания, Ирландия и Люксембург с предложением не согласились.

На повестке у Брюсселя и Вашингтона - и военная поддержка еврейского государства. Вот только где взять необходимые лишние запасы оружия, ведь все отправлено Украине. При этом и бросать Киев коллективный Запад тоже не хочет. Как выкрутиться из сложившейся ситуации, придумали в США - объединить пакет помощи Израилю и Украине в один.

Разгоревшееся пламя ближневосточного конфликта западные политики в лучших традициях предпочитают тушить бензином. Требуя еще большей крови. Вину - абсолютно бездоказательно - американские сенаторы уже возложили на Иран и перешли к излюбленной тактике угроз и запугивания.

"ХАМАС - это стадо животных. И обращаться с ними надо, как с животными. Если бы я был на месте Израиля, я бы пошел и ликвидировал ХАМАС. И сейчас у Израиля лучшая возможность сделать это. Нужно донести до иранцев: если вы тронете хоть одного американца в Сирии и используете там против нас свою армию, если вы будете и дальше провоцировать "Хезболлу", нападать и угрожать, если ХАМАС убьет хотя бы одного американского заложника, то мы подорвём все ваши нефтеперерабатывающие заводы и отстраним вас от дел. Настало время перенести войну на задний двор к Аятолле", - выступил сенатор Линдси Грэм.

Позиции США в регионе как единого гегемона трещат по швам. Саудовская Аравия вышла из переговоров по нормализации отношений с Израилем - эту дипломатическую конструкцию Вашингтон выстраивал не один год.

Ближний Восток выбирает другой вектор. Министры иностранных дел России и Арабских Эмиратов в телефонном разговоре призвали к немедленному прекращению огня и освобождению заложников. Лидер Палестины Махмуд Аббас прорабатывает поездку в Москву. А сегодня на переговоры с Владимиром Путиным прилетел премьер-министр Ирака. Обсуждать будут в том числе обстановку в регионе.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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