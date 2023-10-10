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На запорожском направлении военные врачи провели операцию на открытом сердце

11:55
  • вторник
  • 10 октября 2023

Первую в истории медицинского батальона

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" круглые сутки на ходу. Бойцы эвакуационного подразделения превратили его в реанимацию на колесах. Главная цель - не терять ни минуты драгоценного времени по пути в полевой госпиталь. Украинские националисты используют запрещенные кассетные боеприпасы, вызывающие множественные осколочные ранения.

Современная операционная - совсем рядом с передовой.

"Здесь раньше было складское помещение, много мусора. Все это своими руками вынесли и оборудовали операционную. Обеспечили новый операционный стол, абсолютно современный", - рассказывает военный хирург с позывным "Скальпель".

Именно здесь провели первую в истории медицинского батальона операцию на открытом сердце.

"Брат-близнец заносил на этот стол своего близнеца. Уже буквально с ним прощался. Все равно очень эмоционально наблюдать такие картины. Выполнили доступ к сердцу. Вскрыли околосердечную сумку – оттуда одномоментно вылилось порядка 400 миллилитров жидкой крови, удалили сгустки крупные, у бойца была значительная кровопотеря", - продолжает "Скальпель".

Операцию проводили четко и очень профессионально. Удалось стабилизировать и ушить рану правого желудочка.

И таких спасенных жизней здесь - очень много. В основном говорят "Док, давай залатай" - и обратно в строй.Приходится уговаривать бойцов все-таки немного полечиться.

У прооперированного бойца сейчас идет очередной этап лечения. Как восстановится - обязательно встретится с братом и спасшими его врачами. Они все - герои. Защитники с большим сердцем. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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