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В Москве начали подготовку волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

12:00
  • вторник
  • 10 октября 2023

Он пройдет в начале марта на федеральной территории "Сириус"

В Москве открыли Центр подготовки волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи, передает "ТВ Центр".

Он пройдет в начале марта на федеральной территории "Сириус" и объединит больше 20 тысяч человек из разных стран.

Волонтерский центр работает на базе института "Синергия". Там будут рассматривать заявки добровольцев из всех российских регионов. А также заниматься их обучением.

На церемонии открытия студентам в деталях рассказали, как стать участниками крупнейшего события.

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