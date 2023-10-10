Шансы есть: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Тёмы Сметанина

У мальчика - редкое и очень опасное генетическое заболевание

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Артемия Сметанина. У мальчика - редкое и очень опасное генетическое заболевание. Здоровье ребенка необратимо ухудшается. В любой момент он может навсегда потерять зрение, слух или никогда не встать с кровати. Если ничего не предпринимать - летальный исход неизбежен. Спасти Артемия может только трансплантация костного мозга. Для этого требуется почти шесть миллионов рублей. У семьи таких денег.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

С недавнего времени в семье Сметаниных заведено важное правило - жить сегодняшним днем. Пока Артемий видит солнце, слышит дуновение ветра, может ходить и еще узнает родные лица - на вес золота каждое мгновение. От обезоруживающей детской искренности, любимого взгляда и слов, полных нежности, у мамы - слезы градом.

Полтора года мальчик живёт в другой реальности. Хотя душой – все еще в обычной жизни. Той, в которой хорошо учился, на лету запоминал стихотворения, обожал животных. По словам родителей, все началось внезапно. Абсолютно здоровый ребёнок потерял сознание и впал в кому. Те дни стали для семьи Сметаниных точкой отсчета. Артемия откачали, выписали с диагнозом "вирусный энцефалит", обещав, что самое страшное позади. Родители вздохнули с облегчением. Но через месяц история повторилась: обморок - кома - реанимация. Тогда причину начали искать генетики. Обнаружилось редкое, смертельное заболевание.

"Х- сцепленная адренолейкодистрофия. Из-за мутации в определенном гене нарушается функция белка, за который отвечает этот ген. Дети постепенно теряют память, они постепенно теряют все навыки. В итоге это приводит к слепоте, к глухоте, в самой конечной стадии - паралич. И летальный исход", - объясняет Екатерина Долгушина, врач-гематолог ГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России.

Диагноз звучал как приговор. Когда мама и папа Темы узнали о заболевании подробнее, поняли, что предвестники были. Бронзовый цвет кожи, который принимали за загар, снижение успеваемости в школе, эпизодический плач по ночам. Оказалось, смертельная болезнь ловко маскировалась под симптомами надпочечниковой недостаточности.

Болезнь очень быстро прогрессирует. День за днем она поражает головной мозг. Артемий безвозвратно и стремительно теряет то, чему всю жизнь учился: у мальчика проблемы с памятью, обучением, элементарными бытовыми навыками.

"Каждое утро, когда просыпается, со страхом подходим к нему, удостовериться, что не нарушены основные функции - зрение, слуха, движения", - говорит мама.

Лекарств, которые помогут вылечиться, нет. Пока мальчик только на поддерживающей терапии. По словам врачей, вернуть Артемия к полноценной жизни сможет только пересадка костного мозга.

"Трансплантация необходима в самое ближайшее время, потому что прогрессия заболевания может ускориться в любой момент и можно пройти ту точку невозврата, когда ТКМ еще могла помочь. Сейчас она Артемию может помочь", - уточнила Долгушина.

На счету сейчас каждый день. Поиск и обследование донора, как и сама процедура трансплантации, стоят огромных денег - без малого 6 миллионов рублей. Такую сумму семье взять негде. Мама Артемия обращается к добрым людям с просьбой о помощи.

Тема верит в лучшее. Пока он помнит, что его ждут дома папа, сестра, кот Жорик, каждый день шлют приветы из родного Заинска, мальчик готов терпеть любые лишения и болезненные процедуры. Лишь бы вылечиться. Тогда врачи разрешат пить любимое молоко, которое сейчас под строгим запретом.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артемия Сметанина, программа 1745

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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