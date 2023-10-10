Житель Приморья арестован за шпионаж в пользу Украины

Об этом рассказали в ФСБ
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Приморского края, передававшего украинской разведке сведения о военных объектах региона.
Мужчина действовал в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. При этом он понимал, что данная информация может быть использована против России.
Задержанный заключен под стражу. Расследуется уголовное дело о государственной измене.
Ранее двое граждан Украины были признаны российским судом виновными по делу о шпионаже в Крыму. Они получили 15 и 16 лет лишения свободы, отбывать наказание украинцы будут в исправительной колонии строгого режима.
В августе ФСБ задержала бывшего сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, который по заданию американского руководства собирал данные о ходе российской спецоперации на Украине и о мобилизации в России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"