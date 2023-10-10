Житель Приморья арестован за шпионаж в пользу Украины

Об этом рассказали в ФСБ

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Приморского края, передававшего украинской разведке сведения о военных объектах региона.

Мужчина действовал в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. При этом он понимал, что данная информация может быть использована против России.

Задержанный заключен под стражу. Расследуется уголовное дело о государственной измене.

Ранее двое граждан Украины были признаны российским судом виновными по делу о шпионаже в Крыму. Они получили 15 и 16 лет лишения свободы, отбывать наказание украинцы будут в исправительной колонии строгого режима.

В августе ФСБ задержала бывшего сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, который по заданию американского руководства собирал данные о ходе российской спецоперации на Украине и о мобилизации в России.

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