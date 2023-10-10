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Собянин: 6,3 млн поездок совершено за месяц работы МЦД-4

09:39
  • вторник
  • 10 октября 2023

Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тысяч пассажиров

С 9 сентября на МЦД-4 совершено 6,3 млн поездок. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что диаметр стал самой протяженной линией наземного метро в столичном регионе, связав Апрелевку, Внуково и Железнодорожный. Его длина – 86 км.

Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тысяч пассажиров. Станции с наибольшим приростом потока – "Железнодорожная", "Нижегородская", "Аминьевская", "Апрелевка" и "Минская". Всего на диаметре 36 станций, в будущем появятся еще две - "Беговая" и "Рижская".

"D4 соединит семь центральных ж/д вокзалов: уже сейчас связал Ленинградский, Казанский, Ярославский, Курский, Савеловский и Белорусский, позже присоединится и Рижский. Четвертый диаметр улучшил транспортное обслуживание больше 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья", – подчеркнул Собянин.

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