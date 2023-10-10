Собянин: Более 288 тыс. горожан посетили павильоны "Здоровая Москва" с мая по октябрь

В этом году наиболее активными были горожане от 40 лет и старше

Павильоны "Здоровая Москва" с середины мая по 1 октября посетили более 288 тысяч жителей столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Всего со старта проекта в 2019 году в нем приняли участие более 1,35 млн человек.

В сезоне 2023 года наиболее активными были горожане от 40 лет и старше, сообщил мэр.

"Каждому посетителю подбирали программу обследования с учетом пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек и других аспектов – всего врачи проделали более 4 млн различных манипуляций, включая 1,2 млн лабораторных исследований и анализов. Результаты обследований, протоколы осмотров и заключения врачей доступны в электронной медкарте", - сообщил Собянин.

По его словам, врачи выявили почти 720 тысяч различных факторов риска развития хронических заболеваний. Чаще всего речь шла о рисках развития сердечно-сосудистых и эндокринологических заболеваний, а также заболеваний дыхательной системы. Своевременная диагностика и корректировка образа жизни поможет избежать негативных последствий.

Если у пациентов обнаруживали какие-либо отклонения, врач направлял их на дополнительные исследования – часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть в медучреждениях. Горожан, у которых не было выявлено отклонений, приглашают проверить здоровье в 2024 году.

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