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"Опередит Запад": в США спрогнозировали рост ВВП России в условиях санкций

10:27
  • вторник
  • 10 октября 2023

Западные страны недооценили устойчивость российской экономики

Российская экономика способна обогнать Запад по темпу роста ВВП даже в условиях санкций. Об этом в интервью изданию NYT заявила финансовый аналитик и экономист Патрисия Коэн.

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Как отметила аналитик, спустя почти 19 месяцев после введения первых санкций США и ЕС так и не смогли уничтожить экономический потенциал Москвы. По ее мнению, западные страны недооценили устойчивость экономики России.

"По общему объему производства, который может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, Россия способна опередить ЕС и, возможно, даже США", - заявила Коэн, чьи слова приводит РИА Новости.

Экономист также добавила, что, несмотря на ресурсное эмбарго Запада, российским властям все-таки удалось найти альтернативных покупателей сырья и начать ускоренными темпами наращивать экономический сектор страны.  

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада проиграли "войну на истощение", развязанную ими против России. Подтверждением, по словам политика, является утрата доверия населения Европы и США к своим руководителям.

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