Финляндия решила упростить конфискацию квартир россиян

Это касается неплательщиков налогов и должников за услуги ЖКХ

Правительство Финляндии стремится облегчить конфискацию собственности и квартир граждан РФ, которые имеют проблемы в оплате счетов и налогов или не выходят на связь. Об этом заявила финский министр юстиции Лина Мери.

Финляндия уже ужесточила ограничения на въезд для граждан России, владеющих недвижимостью в стране, при этом банковские связи между Россией и Финляндией ослабевают.

Это ведет к проблемам для россиян в оплате налогов и коммунальных счетов, кроме того, Мери заявила о трудностях с установлением контакта с гражданами России, владеющими недвижимостью в Финляндии.

В отношении таких неплательщиков и лиц, с которыми не удается связаться, предлагается упростить процедуру конфискации недвижимого имущества, цитирует Мери Yle.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что экономические рестрикции стран "коллективного" Запада нацелены в отношении простых граждан России. По ее словам, западные страны приложат все усилия для значительного "ухудшения" качества жизни россиян.

В частности, финские власти объявили о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами. Все зарегистрированные в России и уже находящиеся в Финляндии автомобили должны покинуть пределы страны в течение шести месяцев.

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