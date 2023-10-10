Захарова сочла провалом разведки США ситуацию на Ближнем Востоке

Вашингтон не предупредил Израиль об угрозе

Тайна "покруче убийства Джона Кеннеди" — почему никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала во вторник, 10 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер ведомства написала в своем Telegram-канале, что про "вторжение" России на Украину Соединенные Штаты рассказывали миру на протяжении двух месяцев в конце 2021 года и еще два месяца в начале 2022 года. Однако в случае с Ближним Востоком "Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки".

Захарова напомнила о грандиозных возможностях американской разведки и поинтересовалась, почему до сих пор никто в Вашингтоне не подал в отставку за столь крупный провал.

Ранее военный обозреватель Дмитрий Корнев объяснил, почему израильская разведка "проспала" нападение ХАМАС. По его словам, боевики "готовились, прекрасно понимая, как их намерения, как их подготовка может быть вскрыта современными технологиями". Однако если вся информация не существует в цифровом виде, тогда "тот, кто контролирует "цифру", ничего не увидит".

При этом источники утверждали, что египетская разведка предупреждала Израиль о нависшей угрозе, однако израильские власти опровергли контакты с Каиром по этой линии.

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