Дипмиссия не нашла подтверждения о россиянах-заложниках в ХАМАС

Проверка продолжается
Российская дипмиссия в Палестине проверяет информацию о россиянах в заложниках у ХАМАС.
На данный момент информация о таковых отсутствует, сообщили РИА Новости в представительстве.
Ранее представитель движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что десятки израильтян с двойным гражданством, включая российское и китайское, находятся в заложниках.
Накануне посольство России в Израиле сообщило, что после нападения ХАМАС погиб один россиянин, четверо числятся пропавшими без вести.
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