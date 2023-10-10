Дипмиссия не нашла подтверждения о россиянах-заложниках в ХАМАС

Проверка продолжается

Российская дипмиссия в Палестине проверяет информацию о россиянах в заложниках у ХАМАС.

На данный момент информация о таковых отсутствует, сообщили РИА Новости в представительстве.

Ранее представитель движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что десятки израильтян с двойным гражданством, включая российское и китайское, находятся в заложниках.

Накануне посольство России в Израиле сообщило, что после нападения ХАМАС погиб один россиянин, четверо числятся пропавшими без вести.

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