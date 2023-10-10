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NBC: в США обсуждают объединение военной помощи Израилю и Украине

10:36
  • вторник
  • 10 октября 2023

Вашингтон подтвердил отправку военной помощи Израилю

Белый дом и Конгресс обсуждают объединение военной помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников канала, инициатива была предложена законодателями двух партий, которые поддерживают предоставление помощи Киеву. При этом группа консерваторов в Палате представителей Конгресса выступает решительно против финансирования Украины, хотя предполагается, что выделение помощи Израилю встретит меньше сопротивления.

В настоящее время рассматривается "общая жизнеспособность" идеи объединения помощи Украине и Израилю, уточнили источники.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что первая партия "дополнительных систем безопасности" уже находится на пути в Израиль.

При этом на Украине признали усложнение отношений с Соединенными Штатами — своим крупнейшим донором в конфликте с Россией. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов".

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