Качество жизни простых граждан Польши может снизиться

Уровень жизни населения стратегического партнера Украины в ЕС – Польши – может значительно снизиться из-за широкомасштабной поддержки ВСУ со стороны польских властей, передает издание Myśl Polska.

Как уточнили авторы публикации, недальновидная политика Польши в отношении Украины привела не только к истощению оборонно-промышленного комплекса, но и к снижению экономического потенциала страны. По мнению аналитиков, польским властям потребуются десятилетия для восстановления прежних показателей экономики.

"Настоящая квитанция ужаса придет к полякам за щедрую и беспристрастную по отношению к нашим соседям политику", - приводит РИА Новости слова одного из экспертов издания.

Авторы подчеркнули, что Польша проиграла во всех отношениях: во-первых, Варшава так и не дождалась благодарности от Киева; во-вторых, польские власти, вероятно, не смогут получить прибыль, которую им обещали США и ЕС в качестве компенсаций.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава больше не планирует передавать ВСУ современные вооружения. По мнению политика, решительный отказ Польши от оказания военной и финансовой помощи Украине позволит ВС страны в значительной степени увеличить свою обороноспособность.

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