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Завершено расследование теракта, при котором погиб военкор Татарский

11:03
  • вторник
  • 10 октября 2023

Информацию подтвердил Следком

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 10 октября, рассказали в пресс-службе СКР.

Обвиняемой проходит Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), ей вменяют теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой. По обвинению в укрывательстве обвиняемой проходит Дмитрий Касинцев.

Обвинительное заключение по делу готово, оно передано для направления в суд, сообщается на официальном сайте Следкома.

Ранее суд продлил арест Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга. Следователи установили, что она принесла взрывное устройство на творческий вечер Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге и вручила его военкору под видом статуэтки. Прогремел взрыв, Татарский погиб.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты причастны к убийству российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также к покушению на писателя Захара Прилепина.

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