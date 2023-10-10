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Собянин: Московская техническая школа подготовила 1,4 тыс. инженеров

11:13
  • вторник
  • 10 октября 2023

Работают 123 программы повышения квалификации

Число курсов в "Московской технической школе" в 2023 году выросло больше чем в два раза. Об этом мэр сообщил Сергей Собянин.

"Для сотрудников промышленных предприятий сегодня есть 123 программы повышения квалификации. Открыто семь направлений, среди них – "Искусственный интеллект", "Промышленный дизайн", "Технологии связи", "Беспилотный транспорт", а также два спецнаправления – "Охрана труда" и "Бережливое производство", - написал Собянин.

По его словам, за время работы в МТШ подготовили около 1,4 тыс. инженеров. Обучение могут пройти все специалисты промышленных предприятий Москвы. Город компенсирует до 95% стоимости.

Проект запущен два года назад. Он направлен на повышение квалификации сотрудников инновационных предприятий. В конце сентября заработала образовательная платформа, на которой есть видеокурсы и возможность записываться на обучение. Также у "Московской технической школы" 100 партнеров, среди которых МГУ, Московский Политех, МГТУ имени Баумана, МИФИ.

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