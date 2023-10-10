В России за неделю госпитализировали 2668 человек с COVID-19

Скончались 25 пациентов
С 2 по 8 октября в России госпитализировано 2668 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 10 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за неделю 16297 человек, скончались 25 пациентов с коронавирусом.
В Москве за обозначенный период выявлены 3622 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 621. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1493 человека, в Московской области – 269.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 23061960 случаев заболевания, зарегистрировано 400102 летальных исхода.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"