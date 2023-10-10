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Hürriyet: Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского конфликта

11:30
  • вторник
  • 10 октября 2023

Турецкие дипломаты работают над тезисами мирного соглашения

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен вмешаться в урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной в качестве посредника, передает издание Hürriyet.

Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа

По данным источников издания, на сегодняшний день, пожалуй, именно Анкара прикладывает значительные усилия для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Для достижения этой цели турецкие дипломаты уже ведут работу над ключевыми тезисами потенциального соглашения.    

Уточняется, что турецкие власти публично вмешаются в урегулирование конфликта лишь тогда, когда понадобиться прекращение огня. При этом в издании подчеркнули, что соответствующее предложение может выдвинуть как израильская сторона, так и палестинская.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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