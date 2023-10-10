ВС России уничтожили два укрепрайона ВСУ в Авдеевке

ВСУ потеряли до 100 человек

Российские военные продвинулись в Авдеевке, расположенной в Донецкой Народной Республике (ДНР).

ВС России взяли два укрепрайона противника, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 100 погибших и раненых, а также до 20 единиц военной техники.

Ранее стало известно, что ВС России сменили тактику под Авдеевкой, что позволило им массово уничтожать западную технику и наемников.

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