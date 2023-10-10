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Еще один россиянин погиб в Израиле

11:38
  • вторник
  • 10 октября 2023

Информацию подтвердило российское посольство

Второй гражданин России погиб в Израиле во время резкой эскалации ситуации в регионе. Об этом во вторник, 10 октября, рассказал российский посол в еврейском государстве Анатолий Викторов.

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В эфире Первого канала дипломат сообщил, что имеются подтвержденные данные о гибели уже двух россиян в Израиле, их фамилии и другие подробности не раскрываются.

По словам Викторова, детали гибели российских граждан пока не установлены, с их семьями еще не связались.

Ранее в движении ХАМАС заявили, что среди взятых боевиками заложников имеются лица с двойным гражданством, в том числе российским. Однако дипмиссия России в Палестине пока не смогла подтвердить эту информацию.

Между тем ХАМАС пригрозил начать казнить заложников, если израильская армия не прекратит нанесение ударов по жилым домам в секторе Газа. ЦАХАЛ отказался прекратить атаки, но израильские власти пообещали отменять удары при получении достоверной информации о том, что в объектах атак находятся заложники.

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