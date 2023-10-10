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Аналитик ЦРУ: Зеленский боится потерять поддержку из-за войны в Израиле

12:30
  • вторник
  • 10 октября 2023

США и ЕС уже сделали свой выбор

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается утратить финансовую и военную поддержку стран Запада из-за нового витка напряженности между Палестиной и Израилем. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.    

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"Видно, как он боится и нервничает", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отметил аналитик, на это указывает тот факт, что президент Украины впервые за долгое время сменил "костюм Че Гевары" на более традиционную для политического лидера одежду – черный смокинг. По его словам, кардинальное изменение стиля свидетельствует о переживаниях Владимира Зеленском за свое будущее.   

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что первая партия "дополнительных систем безопасности" уже находится на пути в Израиль. По словам чиновника, в ближайшее время американский лидер Джо Байден объявит о выделении Иерусалиму первого пакета военной помощи.  

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба уже признал, что на данный момент наблюдается кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Предстоящие выборы в США расставят все по своим местам, подчеркнул высокопоставленный дипломат.  

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