Polsat: глава Генштаба Польши ушел в отставку из-за инцидента с ракетой

На польскую территорию упали ракеты, которые не были своевременно обнаружены системой ПВО

Глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Томаш Пиотровский подали в отставку. Об этом во вторник, 10 октября, рассказали местные средства массовой информации.

Как отмечает Polsat, решение двух генералов уйти с военной службы может быть связано с инцидентом в конце 2022 года, когда под городом Быдгощ были обнаружены обломки ракеты "воздух – земля". Ее полет не был зафиксирован системой противовоздушной обороны Польши.

Официальное подтверждение сообщения об отставке генералов Анджейчака и Пиотровского пока не поступало.

15 ноября 2022 года на территории Польши в нескольких километрах от границы с Украиной упала ракета. Сообщалось о двух погибших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что "в этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало", а значит, ракета не могла принадлежать ВС России. Впоследствии выяснилось, что ракета была украинской.

В апреле 2023 года власти Польши рассказали об обнаружении обломков ракеты "земля-воздух", на которых якобы были найдены надписи на русском языке. Затем сообщалось, что этот объект являлся, вероятнее всего, мишенью для учений польских военных.

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