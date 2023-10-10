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Лукашенко: России и Белоруссии не дадут спокойной жизни

13:36
  • вторник
  • 10 октября 2023

Запад мечтает рассорить Москву и Минск

Страны Запада хотят разорвать единство России и Белоруссии, Москву и Минск ждут неспокойные времена.

Об этом во вторник, 10 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

"Спокойно не будет. Они уже живут и видят – еще не вылезли с Украины, - что надо разрубить единство Беларуси и России. Это плохо", -  подчеркнул белорусский лидер (цитата по РИА Новости).

По словам Лукашенко, о ссоре Москвы и Минска думают даже те, кому "казалось бы, до фонаря то, что здесь происходит".

В сентябре Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи отметил надежность отношений с Белоруссией. Российский президент напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

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