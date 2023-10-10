Умер мэр Подольска Дмитрий Жариков

Ему было 47 лет

Скончался мэр города Подольска Дмитрий Жариков. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Сообщения о смерти Жарикова стали появляться в местных пабликах во вторник утром. Также власти города отменили еженедельное оперативное совещание.

В пресс-службе администрации Подольска отказались комментировать сообщения в СМИ.

"Мы не можем ничего сказать по этому поводу", - ответили там корреспонденту "ТВ Центру".

Позднее в группе администрации Подольска в соцсети "ВКонтакте" появилось подтверждение сообщений о смерти главы города.

"Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто работал вместе с ним. Искренние соболезнования семье Дмитрия Вячеславовича Жарикова. Память о нем останется в сердцах каждого, кто знал его. О дате и месте прощания с Дмитрием Вячеславовичем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Дмитрий Жариков стал мэром Подольска в марте 2022 года. Накануне он открыл в городе обновленный стадион, а также провел прием граждан.

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