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МИД: Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

12:20
  • вторник
  • 10 октября 2023

Россия призывает к мирному урегулированию разногласий

Москва поддерживает интенсивные и плотные контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 10 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Дипломат подчеркнул, что "деструктивный курс последних лет, <...> по сути дела, перечеркивал или представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта, привел к происходящему".

Замминистра также предупредил, что сохраняются риски дальнейшей эскалации и дестабилизации ситуации, сообщает ТАСС.

При этом Рябков подчеркивал, что Россия не поддерживает каких-либо контактов с Соединенными Штатами по ситуации на Ближнем Востоке.

Тем временем стало известно о гибели второго гражданина России при обострении ситуации в регионе. Подробности пока не приводятся, однако россиян призывают не ездить в Израиль и Палестину.

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