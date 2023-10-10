МИД: Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Россия призывает к мирному урегулированию разногласий

Москва поддерживает интенсивные и плотные контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 10 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что "деструктивный курс последних лет, <...> по сути дела, перечеркивал или представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта, привел к происходящему".

Замминистра также предупредил, что сохраняются риски дальнейшей эскалации и дестабилизации ситуации, сообщает ТАСС.

При этом Рябков подчеркивал, что Россия не поддерживает каких-либо контактов с Соединенными Штатами по ситуации на Ближнем Востоке.

Тем временем стало известно о гибели второго гражданина России при обострении ситуации в регионе. Подробности пока не приводятся, однако россиян призывают не ездить в Израиль и Палестину.

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