Крыса устроила заплыв в бассейне владимирского спа-центра (видео)

Посетители пытались поймать ее за хвост

Роспотребнадзор проверит спа-комплекс "Князь Владимир" во Владимирской области после видео с крысой в бассейне.

Накануне в социальных сетях распространился ролик с плавающей в бассейне крысой, который засняли посетители спа-комплекса. За кадром отдыхающие искали сачок, а один из мужчин попытался поймать животное за хвост.

Надзорное ведомство потребовало дезинфицировать все помещения и "провести истребительные мероприятия", передает РИА Новости.

С 9 октября зона большого бассейна спа-комплекса "Князь Владимир" недоступна для посещения в связи с заменой воды.

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