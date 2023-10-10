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Крыса устроила заплыв в бассейне владимирского спа-центра (видео)

12:33
  • вторник
  • 10 октября 2023

Посетители пытались поймать ее за хвост

Роспотребнадзор проверит спа-комплекс "Князь Владимир" во Владимирской области после видео с крысой в бассейне.

Накануне в социальных сетях распространился ролик с плавающей в бассейне крысой, который засняли посетители спа-комплекса. За кадром отдыхающие искали сачок, а один из мужчин попытался поймать животное за хвост.

Надзорное ведомство потребовало дезинфицировать все помещения и "провести истребительные мероприятия", передает РИА Новости. 

С 9 октября зона большого бассейна спа-комплекса "Князь Владимир" недоступна для посещения в связи с заменой воды.

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