Кремль отверг обвинения в причастности к эскалации на Ближнем Востоке

Россия не имеет отношения к этим событиям

Заявления о попытках России развязать войну на Ближнем Востоке являются безосновательными, а сам палестино-израильский конфликт имеет очень глубокие корни. Такое заявление сделал во вторник, 10 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать соответствующие обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Песков подчеркнул, что в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям, которые "совершенно не имеют под собой никаких оснований", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский МИД предупреждал, что "деструктивный курс последних лет, <...> по сути дела, перечеркивал или представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта, привел к происходящему".

Граждане России, находившиеся в момент начала вооруженного конфликта на территории Израиля, в том числе туристы, рассказали, что им удалось выехать из региона через сухопутную границу с Египтом. Представительство России в Палестине получило порядка 250 обращений за помощью в эвакуации из сектора Газа.

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