Песков не счел необычным возвращение Фридмана в Россию

У него есть право возвращаться в свою страну

В Кремле прокомментировали возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию.

Сооснователь Альфа-банка имеет российское гражданство, поэтому он имеет право уезжать и возвращаться в Россию, а также жить в стране, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Поэтому здесь нет ничего необычного", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Неделю назад Михаил Фридман покинул Великобританию из-за "невозможности жить в условиях санкций" и переехал в Израиль, который 8 октября объявил, что находится в состоянии войны. 9 октября стало известно о возвращении Фридмана в Россию. Сейчас бизнесмен находится в Москве и "планирует посещать Россию регулярно", передает РБК.

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