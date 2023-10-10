ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков не счел необычным возвращение Фридмана в Россию

12:52
  • вторник
  • 10 октября 2023

У него есть право возвращаться в свою страну

В Кремле прокомментировали возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию.

Сооснователь Альфа-банка имеет российское гражданство, поэтому он имеет право уезжать и возвращаться в Россию, а также жить в стране, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Поэтому здесь нет ничего необычного", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Неделю назад Михаил Фридман покинул Великобританию из-за "невозможности жить в условиях санкций" и переехал в Израиль, который 8 октября объявил, что находится в состоянии войны. 9 октября стало известно о возвращении Фридмана в Россию. Сейчас бизнесмен находится в Москве и "планирует посещать Россию регулярно", передает РБК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Фридман
Михаил Фридман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.