Песков подтвердил подготовку визита Аббаса в Россию

Его запланировали до обострения ситуации на Ближнем Востоке

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, однако точных дат пока нет. Об этом во вторник, 10 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что этот визит "заранее планировался", еще до эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Песков напомнил про давние исторические связи России с палестинцами, диалог сохраняется, причем "речь идет о контактах на разных, в том числе и на высоком уровне со временем".

При этом "у нас есть еще и наши отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет много всего общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия многократно подтверждала заинтересованность в безопасности и Палестины, и Израиля. Москва осуждает насилие в любых формах и проявлениях и призывает всех выступить за прекращение любых боевых действий.

Махмуд Аббас подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев, а решение израильских властей о блокаде сектора Газа он назвал преступлением против человечности.

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