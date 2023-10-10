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Россия назвала условие возобновления ядерных испытаний

13:16
  • вторник
  • 10 октября 2023

Все зависит от действий США в этой области

Возобновление России ядерных испытаний в случае дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) возможно только после проведения соответствующих испытаний США. Об этом во вторник, 10 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Дипломат напомнил слова главы государства о том, что необходимо "обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности".

Однако в практическом плане это возможно после того, как соответствующие испытания совершат Соединенные Штаты, подчеркнул Рябков.

Замминистра также указал, что у России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию ДВЗЯИ, чтобы сбалансировать статус по договору по примеру Вашингтона — "зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в российской военной доктрине есть две причины применения ядерного оружия: это ответ на запуск ядерных ракет по территории России и угроза существованию российского государства с применением даже обычного оружия. При этом необходимости менять ядерную доктрину нет.

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