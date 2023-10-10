Россия назвала условие возобновления ядерных испытаний

Все зависит от действий США в этой области

Возобновление России ядерных испытаний в случае дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) возможно только после проведения соответствующих испытаний США. Об этом во вторник, 10 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат напомнил слова главы государства о том, что необходимо "обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности".

Однако в практическом плане это возможно после того, как соответствующие испытания совершат Соединенные Штаты, подчеркнул Рябков.

Замминистра также указал, что у России нет другого выбора, кроме как отозвать ратификацию ДВЗЯИ, чтобы сбалансировать статус по договору по примеру Вашингтона — "зеркальность в этом вопросе с США абсолютно необходима", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в российской военной доктрине есть две причины применения ядерного оружия: это ответ на запуск ядерных ракет по территории России и угроза существованию российского государства с применением даже обычного оружия. При этом необходимости менять ядерную доктрину нет.

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