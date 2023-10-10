Собянин: Новая развязка на МСД улучшила доступность четырех районов ЮВАО

Всего 4 километра - но весьма непростые

Глядя прямо перед собой, любой водитель, проезжающий по МСД рядом с Люблинской улицей, удивительного ничего не найдет - по три полосы в каждую сторону, ограждения, разметка, указатели. Но стоит бросить взгляд направо и налево, дух захватывает от того, какой сложный это объект с технической точки зрения. Под эстакадой основного хода пролегает действующий участок МЦД-2. И уже это стало большим вызовом для тех, кто создавал новую развязку.

"Одновременно шли работы по МЦД, по строительству участков ЮВХ, огромное количество разных подрядных организаций, у которых стоят свои задачи. Очень большая нагрузка ложилась на крановщика, который миллиметры буквально улавливал, кидая балки на опоры", - рассказал Евгений Поляков, заместитель генерального директора АО "Объединение "Ингеоком".

Работать приходилось ночью и очень быстро. Обозначенные в проекте шестичасовые технические окна, то есть время, на которое останавливали движение поездов для выполнения разных задач, в реальности не превышало 1 часа 50 минут. Поражает и объем работ: нужно было возвести и реконструировать 4 километра дорог, пять искусственных сооружений протяженностью почти 3 километра, четыре эстакады-съезда.

"Этот проект интересен тем, что здесь четыре типа мостов задействованы. Сталь и железобетон, стальной мост, на котором мы сейчас находимся, сборный монолит и преднапряженная арматура. Их существует пять, а у нас задействовано четыре. Это возводилось не надвижкой, а краном. Опускали мост, собирали конструкцию на земле и опускали. Очень много техники", - объяснил Сергей Якушов, начальник участка.

Кроме того, рабочим предстояло соединить развязку с существующими улицами, связать дорогу с действующей инфраструктурой, а это 78 км инженерных коммуникаций. Теперь, по данным аналитиков ЦОДД, Люблинская улица разгрузится до 11%, Волгоградский проспект – до 4%.

Сегодня объект открыл мэр Москвы. Строительство развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра начали в декабре 2020 года, завершили на месяц раньше срока.

"Сдаем сегодня сложный, важный объект, развязка на Московском скоростном диаметре, которая соединяет несколько важных улиц. Таким образом, улучшается транспортная доступность четырех районов Юго-Восточного административного округа. В дальнейшем дорога будет проложена до Третьего транспортного кольца, пройдет мимо Южного порта, это территория строительства нового городского центра, делового и жилого районов", - сказал Сергей Собянин.

Позаботились и о комфорте местных жителей. Вдоль дублера Люблинской улицы установили защитные экраны. Новая развязка, что важно, также обеспечит прямую транспортную связь между южным направлением МСД, Волгоградским проспектом, Краснодонской улицей и Волжским бульваром. Когда все работы будут завершены, проехать по МСД с севера на юг Москвы можно будет всего за 40 минут.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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